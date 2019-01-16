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Пензенский губернатор пообещал закупить койки во все больницы области

11:21, 16.01.2019 107
Пензенский губернатор пообещал закупить койки во все больницы области
Фото: скриншот - vk.com

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что власти региона обеспечат все больницы резервными койками после скандала с кроватями из досок в Кузнецкой межрайонной больнице.

«Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах», — написал Белозерцев в Twitter.

Ранее областной минздрав назвал недопустимой ситуацию с госпитализацией пациентов на «импровизированные» койки и заявил, что даст оценку действиям администрации больницы.

Однако главврач больницы Алексей Потапов объяснил историю с кроватями резким наплывом пациентов и нехваткой мест.

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