Пензенский губернатор пообещал закупить койки во все больницы области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что власти региона обеспечат все больницы резервными койками после скандала с кроватями из досок в Кузнецкой межрайонной больнице.

«Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах», — написал Белозерцев в Twitter.

Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах.

— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.

Ранее областной минздрав назвал недопустимой ситуацию с госпитализацией пациентов на «импровизированные» койки и заявил, что даст оценку действиям администрации больницы.

Однако главврач больницы Алексей Потапов объяснил историю с кроватями резким наплывом пациентов и нехваткой мест.