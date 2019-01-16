Новости общества

15:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском ЖК «Салават купере» заселили жилой дом №8-4

13:59, 16.01.2019 147
В казанском ЖК «Салават купере» заселили жилой дом №8-4
Фото: gilfondrt.ru

В казанском жилом комплексе «Салават купере» заселили жильцов в 340-квартирный дом №3 по улице Наиля Юсупова (строительный №8-4).

Как сообщает пресс-служба Минстроя РТ, ключи от квартир получили участники республиканской программы социальной ипотеки — работники бюджетных организаций и предприятий.

Техническим заказчиком выступило Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, подрядчиком — ООО «Ак Таш».

Ранее казанские власти объяснили отмену бесплатного автобуса от «Салават купере» до детской поликлиники в Юдино убыточностью рейса. Жители микрорайона предложили вернуть маршрут на платной основе.

ОбществоНедвижимость Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем