В казанском ЖК «Салават купере» заселили жилой дом №8-4
В казанском жилом комплексе «Салават купере» заселили жильцов в 340-квартирный дом №3 по улице Наиля Юсупова (строительный №8-4).
Как сообщает пресс-служба Минстроя РТ, ключи от квартир получили участники республиканской программы социальной ипотеки — работники бюджетных организаций и предприятий.
Техническим заказчиком выступило Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, подрядчиком — ООО «Ак Таш».
Ранее казанские власти объяснили отмену бесплатного автобуса от «Салават купере» до детской поликлиники в Юдино убыточностью рейса. Жители микрорайона предложили вернуть маршрут на платной основе.ОбществоНедвижимость Татарстан
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