Чубайс заявил, что Россия — одна из самых энергорасточительных стран в мире

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в рамках Гайдаровского форума заявил, что Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире.

«Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, существуют два «болезненных» пути решения задачи повышения энергоэффективности.

«Так получилось по двум причинам — из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия — страна бедная, и сплеча, с ходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — заявил Чубайс.

Вторым путем глава «Роснано» назвал запреты.

«Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», — заключил он.