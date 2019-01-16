СМИ: в Сербии задержали подозреваемого в подготовке покушения на Путина

В Сербии полиция задержала мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина.

Патруль заметил 21-летнего Армина Алибашича в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар, передает сербская газета «Правда».

В рюкзаке подозреваемого нашли винтовку с оптическим прицелом. Во время обысков у него дома нашли целый арсенал и компоненты для бомбы.

«Сербские службы безопасности с особой тщательностью рассмотрели эту ситуацию с ваххабитами. Известно, что Путин является мишенью террористов из-за войны, которую ведет Россия. Не исключено, что Алибашич готовил бомбу к прибытию Путина. Но наши службы в сотрудничестве с российскими коллегами держат все под контролем, и президент Российской Федерации в Белграде будет в полной безопасности», — приводит издание слова собеседника из спецслужб.