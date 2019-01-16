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Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

11:59, 16.01.2019 30
Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребёнка сроком на пять лет.

«Назначить Кузнецову Анну Юрьевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Кузнецова занимает должность детского омбудсмена с 9 сентября 2016 года

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