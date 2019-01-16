Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребёнка сроком на пять лет.
«Назначить Кузнецову Анну Юрьевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, Кузнецова занимает должность детского омбудсмена с 9 сентября 2016 годаОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым