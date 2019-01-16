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ФСИН опровергла сообщения о VIP-камере Улюкаева в колонии

11:49, 16.01.2019 65
ФСИН опровергла сообщения о VIP-камере Улюкаева в колонии
Фото: kremlin.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ опровергла информацию о VIP-камере бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в колонии.

«Он содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — цитирует представителя ФСИН ТАСС.

Ранее сегодня telegram-каналы сообщили, что «для Улюкаева в медсанчасти колонии организована вип-камера с трехразовым питанием с доставкой еды и тихим часом, при этом ему не нужно ходить на зарядку, перекличку и работу».

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн.

В ноябре 2018 года Улюкаев рассказал о своей нынешней жизни и работе в колонии.

Происшествия
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