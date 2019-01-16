Уроженка Уфы стала ведущей Первого канала

Уроженка Уфы Юлия Гамаева стала ведущей утренних региональных выпусков новостей на Первом канале.

На центральный телеканал России девушка попала весной 2017 года в качестве редактора новостей, но в эфире оказалась только в начале января.

«От самой идеи попробовать меня в роли ведущей и до первого эфира прошло меньше месяца, поэтому я еще не осознала нового статуса и вся в заботах и хлопотах», — цитируют ее слова Bash.News.

Ранее Юлия Гамаева работала на уфимском телеканале БСТ, после — «100 ТВ». Затем на Life78 вела новости, работала в прямом эфире и делала авторскую программу.

Напомним, директор телеканала «Вся Уфа» в конце прошлого года перешла на работу в городскую администрацию.