В колонии Пермского края открылась сувенирная лавка, где продаются деревянные логотипы Apple

В исправительной колонии №11 в поселке Ныроб Пермского края открылся магазин «Сувенирная лавка», где представлена продукция, сделанная заключенными.

В ассортимент товаров вошла швейная продукция, кухонная утварь, мангалы и так далее. Среди сувениров можно приобрести логотипы Apple, созданные из экологически чистого сырья. Цены на товары доступные, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

В ведомстве добавили, что посетить магазин и оформить заказы на изготовление продукции может любой желающий без досмотра и проверки документов, так как лавка располагается не на режимной территории.

Напомним, возможно, в Ныробской колонии будет отбывать наказание экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Dj Smash.