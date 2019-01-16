Контрольно-счетная палата нашла в госзакупках учреждений Челнов нарушения на 9,7 млн рублей
Контрольно-счетная палата Набережных Челнов проверила госзакупки 15 муниципальных учреждений и предприятий города и нашла 46 нарушений на 9,7 млн рублей.
Среди причин этого указываются низкая квалификация контрактных управляющих и текучка кадров.
Всего, согласно отчету, было проверено около 500 закупок на сумму 83 млн рублей.
Ранее Счетная палата Татарстана в ходе проверки деятельности ГУП «Татинвестгражданпроект» за 2016—2018 годы нашла нарушения на 89 млн рублей.ОбществоВласть Татарстан
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