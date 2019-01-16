В России предложили ввести налоговые вычеты за расходы на фитнес

В России предложили ввести налоговые вычеты за расходы на физкультурные услуги. Предполагается, что эта инициатива будет стимулировать граждан к ЗОЖ.

Предложение обсудят эксперты ОНФ в марте на совещании по ЗОЖ, после чего предложение будет направлено в профильное ведомство. Тогда же будет определен полный перечень услуг, за которые граждане смогут получить выплаты, пишет RT.

Социальный вычет будет распространяться на те суммы, которые граждане заплатили за занятия спортом. Максимальная выплата будет ограничена, то есть человек сможет вернуть не более определенной суммы. Сумма вычета будет зависеть от стоимости абонемента. Для посетителей лоукост-сегмента она будет ориентировочно составлять менее 2 тыс. рублей, а для граждан, предпочитающих более дорогие фитнес-клубы, — около 10 тыс. рублей.

Ранее Министерство здравоохранения России поддержало инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева, предложившего обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом.