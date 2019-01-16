Спасатели нашли тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах, поисковая операция прекращена

Спасатели нашли тела всех пятерых погибших при обрушении дома в Шахтах Ростовской области.

По словам представителя регионального управления МЧС Марины Абрамченко, поисковые работы завершены, пишет «РИА Новости».

Накануне число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех. Тогда начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко заявил, что спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, а осталось найти еще одного человека.

Следственный комитет назвал утечку бытового газа основной версией взрыва и возбудил уголовное дело.