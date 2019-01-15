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Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех

17:59, 15.01.2019

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области возросло до четырех человек.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, которые проживали в квартире №68.

«В настоящее время остается неизвестной судьба еще одного человека», — добавил он.

Вячеслав Бутко также отметил, что перед спасателями стоит задача завершить поисковые работы во вторник, передает ТАСС.

Происшествия
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