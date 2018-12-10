СМИ: Мэй отложила голосование парламента по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование парламента по соглашению с Евросоюзом о Brexit.

Премьер-министр решила отложить голосование после того, как ее предупредили, что она находится на пути к «сокрушительному поражению», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Ранее сообщения о возможной отмене голосования уже появлялись в британских СМИ.

Тем не менее отмечается, что кабинет Мэй все еще может поддержать другую точку зрения и подтолкнуть премьера к тому, чтобы провести голосование во вторник, как и планировалось.

Голосование по соглашению с ЕС о Brexit было запланировано на 11 декабря. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который премьер Тереза Мэй называет «лучшей из возможных сделок», критикует как оппозиция, так и сами консерваторы.