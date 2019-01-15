В Госдуме РФ поддержали законопроект о допросе свидетелей по видеосвязи

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству на заседании поддержал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ о допросе свидетелей по уголовным делам посредством видеосвязи.

Председатель комитета Павел Крашенинников сообщил, что при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении необходимо проработать вопрос о расширении круга лиц, в отношении которых могут применяться системы видеосвязи. Например, потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого, обвиняемого.

Кроме того, законопроектом не предусмотрены обстоятельства, при которых производство допроса посредством видео-конференц-связи не допускается.

«В частности, в случае возможности разглашения государственной тайны или данных о лице, в отношении которого применены меры безопасности. Это также необходимо учесть при дальнейшей работе над законопроектом», — отметил Крашенинников.