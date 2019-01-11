«Ак Барс» уступил московскому «Динамо»
«Ак Барс» уступил дома московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. В их составе отличились Вадим Шипачев и дважды Владимир Брюквин. Казанцы ответили шайбами Артема Лукоянова и Станислава Галиева.
Ранее «Ак Барс» проиграл «Трактору» со счетом 0:1. Следующую игру команда проведет 23 января против финского «Йокерита».СпортХоккей Татарстан
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