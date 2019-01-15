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Правительство Татарстана утвердило перечень бесплатной медицинской помощи

16:15, 15.01.2019
Правительство Татарстана утвердило перечень бесплатной медицинской помощи
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ устанавливает перечень видов заболеваний, которые лечатся бесплатно.

Документ также определяет нормативы затрат и объема медпомощи и категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатное лечение.

«Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания при следующих заболеваниях и состояниях:

  • Инфекционные и паразитарные болезни;
  • Новообразования;
  • Болезни эндокринной системы;
  • Расстройства питания и нарушения обмена веществ;
  • Болезни крови, кроветворных органов;
  • Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
  • Болезни глаза и его придаточного аппарата;
  • Болезни уха и сосцевидного отростка;
  • Болезни системы кровообращения;
  • Болезни органов дыхания;
  • Болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
  • Болезни мочеполовой системы;
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
  • Врожденные аномалии (пороки развития);
  • Деформации и хромосомные нарушения;
  • Беременность, роды, послеродовой период и аборты;
  • Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
  • Психические расстройства и расстройства поведения;
  • Симптомы, признаки и отклонения от нормы не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр не реже одного раза в год», — говорится в постановлении.

Также отмечается, что власти республики завершат расчеты за услуги в рамках программы до 15 февраля 2020 года.

ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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