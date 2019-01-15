Правительство Татарстана утвердило перечень бесплатной медицинской помощи

Правительство Татарстана утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ устанавливает перечень видов заболеваний, которые лечатся бесплатно.

Документ также определяет нормативы затрат и объема медпомощи и категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатное лечение.

«Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания при следующих заболеваниях и состояниях:

Инфекционные и паразитарные болезни;

Новообразования;

Болезни эндокринной системы;

Расстройства питания и нарушения обмена веществ;

Болезни крови, кроветворных органов;

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

Болезни глаза и его придаточного аппарата;

Болезни уха и сосцевидного отростка;

Болезни системы кровообращения;

Болезни органов дыхания;

Болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

Болезни мочеполовой системы;

Болезни кожи и подкожной клетчатки;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

Врожденные аномалии (пороки развития);

Деформации и хромосомные нарушения;

Беременность, роды, послеродовой период и аборты;

Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

Психические расстройства и расстройства поведения;

Симптомы, признаки и отклонения от нормы не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр не реже одного раза в год», — говорится в постановлении.

Также отмечается, что власти республики завершат расчеты за услуги в рамках программы до 15 февраля 2020 года.