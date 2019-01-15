Правительство Татарстана утвердило перечень бесплатной медицинской помощи
Правительство Татарстана утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ устанавливает перечень видов заболеваний, которые лечатся бесплатно.
Документ также определяет нормативы затрат и объема медпомощи и категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатное лечение.
«Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания при следующих заболеваниях и состояниях:
- Инфекционные и паразитарные болезни;
- Новообразования;
- Болезни эндокринной системы;
- Расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- Болезни крови, кроветворных органов;
- Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- Болезни глаза и его придаточного аппарата;
- Болезни уха и сосцевидного отростка;
- Болезни системы кровообращения;
- Болезни органов дыхания;
- Болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
- Болезни мочеполовой системы;
- Болезни кожи и подкожной клетчатки;
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
- Врожденные аномалии (пороки развития);
- Деформации и хромосомные нарушения;
- Беременность, роды, послеродовой период и аборты;
- Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
- Психические расстройства и расстройства поведения;
- Симптомы, признаки и отклонения от нормы не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр не реже одного раза в год», — говорится в постановлении.
Также отмечается, что власти республики завершат расчеты за услуги в рамках программы до 15 февраля 2020 года.ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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