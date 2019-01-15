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Причиной пожара в Самарской области, где погиб ребенок, могла стать неисправность газового оборудования

16:05, 15.01.2019
Причиной пожара в Самарской области, где погиб ребенок, могла стать неисправность газового оборудования
Фото: samara.sledcom.ru

Возможной причиной пожара в частном жилом доме в селе Черновка Самарской области, в котором погибла 6-летняя девочка, явилась неисправность газового оборудования.

Инцидент произошел утром 14 января. В момент, когда началось возгорание, ребенок был один дома, так как родители рано ушли на работу.

По предварительной версии, девочка погибла в результате отравления угарным газом, после чего началось воспламенение. Причиной пожара, вероятно, стала неисправность газового оборудования, передает «Интерфакс».

В настоящее время в региональном СУ СКР по данному факту проводится проверка, назначены все необходимые экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в заброшенной воинской части в Самаре произошел крупный пожар.

Происшествия
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