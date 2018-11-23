В заброшенной воинской части в Самаре произошел крупный пожар

В Самаре произошел крупный пожар в заброшенной воинской части на пересечении улиц Панова и Гая.

Возгорание случилось в четверг днем, 22 ноября. На место происшествия выехали специалисты МЧС. Очаг горения находился на втором этаже здания на площади 500 кв. м. Спустя час площадь пожара составила 1000 кв. м., огонь распространился на третий этаж с выходом на кровлю.

Слаженными действиями пожарно-спасательных подразделений распространение огня ликвидировано в 16:45. Спустя три часа пожар был полностью потушен, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Всего на тушение пожара было привлечено 71 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек, 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, ранее в Самаре горела одна из установок по переработке нефти на АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».