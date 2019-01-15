В МЧС по РТ предупредили о метели и сильном ветре

В главке МЧС по Татарстану предупредили о метели и сильном ветре, которые ожидаются в республике 16 и 17 января. Возможно ухудшение видимости до 500 м и менее.

«Днем 16 января, с сохранением ночью-утром 17 января 2019 г. на территории Республики Татарстан и в г. Казани ожидаются: сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, гололед, сильный юго-восточный ветер порывами до 15—20, местами до 23 м/с, на дорогах образование снежных заносов», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели рекомендовали подготовить нескользящую обувь и передвигаться осторожнее. Также в МЧС советуют ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Отмечается, что на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач.

Водителям посоветовали избегать внезапных торможений и держать оптику в рабочем состоянии.