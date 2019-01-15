Путину подарят клюшку «Заряд» Даниса Зарипова

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила, что президенту РФ Владимиру Путину подарят одну из композитных клюшек, производимых на заводе Даниса Зарипова «Заряд».

«Дело в том, что клюшки не обычные, композитные. И нам будет очень приятно, и лидеру проекта, если Владимир Владимирович сыграет с этой клюшкой», — приводит слова Чупшевой ТАСС.

Она отметила также, что Путин сможет забрать ту клюшку, которая «ему больше понравится».

Напомним, что Данис Зарипов открыл в Татарстане выпуск клюшек собственного производства в 2016 году. Президенту Татарстана Рустаму Минниханову он подарил клюшку через год после запуска завода «Заряд». при старте работы планировалось, что предприятие окупится через пять лет.



