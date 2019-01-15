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Путину подарят клюшку «Заряд» Даниса Зарипова

14:14, 15.01.2019

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила, что президенту РФ Владимиру Путину подарят одну из композитных клюшек, производимых на заводе Даниса Зарипова «Заряд».

«Дело в том, что клюшки не обычные, композитные. И нам будет очень приятно, и лидеру проекта, если Владимир Владимирович сыграет с этой клюшкой», — приводит слова Чупшевой ТАСС.

Она отметила также, что Путин сможет забрать ту клюшку, которая «ему больше понравится».

Напомним, что Данис Зарипов открыл в Татарстане выпуск клюшек собственного производства в 2016 году. Президенту Татарстана Рустаму Минниханову он подарил клюшку через год после запуска завода «Заряд». при старте работы планировалось, что предприятие окупится через пять лет.


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