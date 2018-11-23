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Голикова пообещала уменьшить количество платных услуг в государственных больницах

07:29, 23.11.2018
Голикова пообещала уменьшить количество платных услуг в государственных больницах
Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество платных услуг в государственных медучреждениях может быть снижено за счет внедрения новых технологий и модернизации клиник.

«Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг», — рассказала она «Российской газете».

Голикова пояснила, что снижения количества платных услуг можно добиться за счет создания электронных сервисов, которые будут появляться в рамках цифровизации российской экономики.

По ее словам, этого можно добиться благодаря расширению бесплатных услуг за счет привлечения кадров, модернизации поликлиник и больниц, строительству новых медицинских учреждений.

Вице-премьер подчеркнула, что одновременно с модернизацией государственных медучреждений ведется работа по усовершенствованию существующего законодательства в сфере здравоохранения.

Ранее Татьяна Голикова не согласовала расширение списка импортных медицинских изделий, запрещенных для закупок российскими госучреждениями. Она поручила ведомствам дополнительно проработать целесообразность включения этих изделий в перечень.

ОбществоМедицина
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