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Работа аэропорта Саратова парализована из-за непогоды

12:39, 15.01.2019
Работа аэропорта Саратова парализована из-за непогоды
Фото: realnoevremya.ru

Сильный туман и снегопад стали причинами задержки авиарейсов в аэропорту Саратова во вторник, 15 января.

Из-за плохих метеоусловий задержаны все утренние рейсы в Москву и в Сургут. С задержками вылетят самолеты в Саратов из Москвы, в том числе из Шереметьево и Домодедово, сообщается на сайте аэропорта.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Саратове в течение еще нескольких суток.

Напомним, в начале декабря также плохие метеоусловия в аэропорту Саратова стали причиной задержки рейсов.

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