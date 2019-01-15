Работа аэропорта Саратова парализована из-за непогоды
Сильный туман и снегопад стали причинами задержки авиарейсов в аэропорту Саратова во вторник, 15 января.
Из-за плохих метеоусловий задержаны все утренние рейсы в Москву и в Сургут. С задержками вылетят самолеты в Саратов из Москвы, в том числе из Шереметьево и Домодедово, сообщается на сайте аэропорта.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Саратове в течение еще нескольких суток.
Напомним, в начале декабря также плохие метеоусловия в аэропорту Саратова стали причиной задержки рейсов.ОбществоБизнесТранспорт
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