Новости бизнеса

11:44 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В саратовском аэропорту задержаны рейсы в Москву из-за сильного тумана

10:48, 13.12.2018
В саратовском аэропорту задержаны рейсы в Москву из-за сильного тумана
Фото: realnoevremya.ru

Плохие метеоусловия в аэропорту Саратова стали причиной задержки рейсов в четверг, 13 декабря.

Из-за сильного тумана были отложены три рейса в Саратов из московских аэропортов Шереметьево и Внуково. Также произошли задержки всех утренних рейсов из аэропорта Саратова в столицу России, передает «Интерфакс».

По данным Саратовского гидрометцентра, туман с ухудшением видимости до 500 м и менее может сохранится в городе в течение нескольких суток.

Напомним, сегодня с задержкой в два дня прибыл первый самолет рейса из Хайкоу в Уфу.

БизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок