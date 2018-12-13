В саратовском аэропорту задержаны рейсы в Москву из-за сильного тумана

Плохие метеоусловия в аэропорту Саратова стали причиной задержки рейсов в четверг, 13 декабря.

Из-за сильного тумана были отложены три рейса в Саратов из московских аэропортов Шереметьево и Внуково. Также произошли задержки всех утренних рейсов из аэропорта Саратова в столицу России, передает «Интерфакс».

По данным Саратовского гидрометцентра, туман с ухудшением видимости до 500 м и менее может сохранится в городе в течение нескольких суток.

Напомним, сегодня с задержкой в два дня прибыл первый самолет рейса из Хайкоу в Уфу.