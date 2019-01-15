«Аэрофлот» добавит утренний рейс из Москвы в Ижевск

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Москвы в Ижевск с двух до трех.

Перевозчик с 31 марта этого года добавит утренний рейс в обе стороны. Вылеты из аэропорта Шереметьево будут совершаться в 7.45, 16.55 и 23.25. Прибытие в Ижевск — в 10.35, 19.45 и 2.15 соответственно. Обратные отправления начнутся в 3.15, 11.35 и 20.45 c прилетом в Москву в 4.20, 12.45 и 21.50 соответственно.

В настоящий момент авиалайнеры летают в Ижевск в Москву дважды в день, утром и вечером. Минимальная цена билета составляет 5 521 рубль в одну сторону и 10 042 туда и обратно. На линии используется самолет Superjet 100, передает портал Travel.ru.

Ранее сообщалось, что РЖД запустит продажу невозвратных билетов по направлению Москва — Ижевск.