РЖД запустит продажу невозвратных билетов по направлению Москва — Ижевск

С 20 января РЖД в пилотном режиме запускает продажу невозвратных билетов по направлению Москва – Ижевск.

Покупатели невозвратных билетов сэкономят от 5% до 20% от стоимости проезда. Разница будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки, сообщает корпоративная газета РЖД «Гудок».

При этом в исключительных случаях невозвратный билет можно сдать. Например, при внезапной болезни пассажира или следующего вместе с ним члена семьи и других экстраординарных событиях, в том числе при задержке и отмене рейсов и так далее.

Кроме того, невозвратные билеты будут продаваться по направлению Москва — Воронеж. В дальнейшем это распространится и на другие направления.

Напомним, в декабре прошлого года состоялся первый рейс скорого двухэтажного поезда Ижевск — Москва.