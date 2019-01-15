США намерены покупать у России ракетные двигатели как минимум до 2023—2024 годов

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Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов.

«Мы, конечно же, будем продолжать работать и продавать этот замечательный двигатель как минимум до 2023—2024 годов и, скорее всего, дальше», — сообщил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.



По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, американцы решили, что отказываться от российского двигателя невыгодно, если они не хотят закрывать свои космические программы.



«В Америке так и не смогли создать альтернативу. Они решили из двух зол, первое из которых связано с русофобией, а второе — с желанием иметь двигатель, выбрать второе», — цитирует Леонкова RT.



Ранее российское НПО «Энергомаш» и американская компания United Launch Alliance заключили контракт на поставку в 2020 году шести ракетных двигателей РД-180.

