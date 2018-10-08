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Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор уволен с занимаемой должности

18:45, 08.10.2018
Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор уволен с занимаемой должности
Фото: govvrn.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил с должности исполняющего обязанности замгубернатора Юрия Агибалова.

«Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Агибалова Юрия Владимировича от замещаемой должности исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области 8 октября 2018 года», — говорится на сайте областного правительства.

Уточняется, что Агибалов уволен «в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе».

Также «по собственной инициативе» прекращены полномочия первого вице-премьера облправительства Евгения Юрченко.

Ранее сообщалось, что Юрий Агибалов повторно покинет пост вице-губернатора Воронежской области 12 октября. До этого чиновник получил выплату в размере 23 окладов за выход на пенсию.

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