Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор уволен с занимаемой должности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил с должности исполняющего обязанности замгубернатора Юрия Агибалова.



«Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Агибалова Юрия Владимировича от замещаемой должности исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области 8 октября 2018 года», — говорится на сайте областного правительства.



Уточняется, что Агибалов уволен «в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе».

Также «по собственной инициативе» прекращены полномочия первого вице-премьера облправительства Евгения Юрченко.

Ранее сообщалось, что Юрий Агибалов повторно покинет пост вице-губернатора Воронежской области 12 октября. До этого чиновник получил выплату в размере 23 окладов за выход на пенсию.

