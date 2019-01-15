Новости спорта

03:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Финал четырех» Кубка России по баскетболу пройдет в Нижнем Новгороде

02:33, 15.01.2019
«Финал четырех» Кубка России по баскетболу пройдет в Нижнем Новгороде
Фото: pxhere.com

Нижний Новгород станет местом проведения «Финала четырех» Кубка России — 2018/19.

«Финал четырех» пройдет с 8 по 10 февраля 2019 года на арене КРК «Нагорный», сообщает официальный сайт баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

В финальную стадию турнира, помимо нижегородского клуба, пробились «Парма» (Пермь), «Спартак СПб» (Санкт-Петербург) и «Новосибирск».

8 февраля пройдут полуфинальные матчи. Между собой встретятся «Парма» и «Новосибирск», а во второй паре сыграют хозяева и санкт-петербургский «Спартак».

В прошлом сезоне решающая стадия турнира прошла в Краснодаре, а в финале местный «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 85:64.

СпортБаскетбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты