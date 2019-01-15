«Финал четырех» Кубка России по баскетболу пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород станет местом проведения «Финала четырех» Кубка России — 2018/19.

«Финал четырех» пройдет с 8 по 10 февраля 2019 года на арене КРК «Нагорный», сообщает официальный сайт баскетбольного клуба «Нижний Новгород».



В финальную стадию турнира, помимо нижегородского клуба, пробились «Парма» (Пермь), «Спартак СПб» (Санкт-Петербург) и «Новосибирск».



8 февраля пройдут полуфинальные матчи. Между собой встретятся «Парма» и «Новосибирск», а во второй паре сыграют хозяева и санкт-петербургский «Спартак».



В прошлом сезоне решающая стадия турнира прошла в Краснодаре, а в финале местный «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 85:64.