Чиков предрек создание в России газовой полиции

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков предрек создание в России газовой полиции.

«Есть стойкое ощущение, что в России появится газовая полиция. Газовые службы постепенно станут новой силовой структурой. Возглавит ее, ясное дело, генерал ФСБ» — написал Чиков на своей странице в Facebook.

По словам Чикова, после принятия новых законов сотрудники этого ведомства получат право приходить в любую квартиру или дом для проверки газового оборудования.

В последнее время в России участились случаи взрыва бытового газа в жилых домах. Сегодня ЧП произошло в городе Шахты Ростовской области, в результате которого погиб один человек. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.



После этого депутаты внесли в Госдуму РФ проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.