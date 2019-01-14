Минниханов одобрил создание центра по изучению деревянного зодчества в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создания в республике научно-исследовательского центра по изучению деревянного зодчества. С такой идеей выступил глава комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Да, я согласен с главой комитета РТ по охране объектов культурного наследия в том, что нам надо создать центр компетенций по деревянному зодчеству», — передает слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

На итоговой коллегии комитета также рассказали, что отель Kazan Palace by Tasıgo, разместившийся в отреставрированной Шамовской больнице, уже готов к открытию. Однако дата пока не назначена.