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Экономика

Стоимость «Альфа-банка» в декабре составила 343,4 млрд рублей

18:21, 14.01.2019
Стоимость «Альфа-банка» в декабре составила 343,4 млрд рублей
Фото: wikipedia.org / AKfounder

Эксперты подсчитали, что на 13 декабря 2018 года рыночная стоимость одной обыкновенной акции «Альфа-банка» составляла 5 764,15 рубля. Таким образом, весь капитал банка можно оценить в 343,46 млрд рублей.

Сведения об оценке кредитная организация раскрыла на портале «Федресурс». Согласно сообщению, оценщиками выступали Андрей Анно и Владимир Иванов. По данным Российского общества оценщиков, они работают в консалтинговой компании «Аора», передает «Интерфакс».

Напомним, что в декабре 2018 года бурно обсуждались слухи о возможной покупке «Альфа-банка». Якобы переговоры велись с ВТБ и итальянским UniCreidit. Банк опроверг сообщения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила, что против покупки «Альфы» госбанком.

ЭкономикаБанки
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