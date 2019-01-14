Стоимость «Альфа-банка» в декабре составила 343,4 млрд рублей

Эксперты подсчитали, что на 13 декабря 2018 года рыночная стоимость одной обыкновенной акции «Альфа-банка» составляла 5 764,15 рубля. Таким образом, весь капитал банка можно оценить в 343,46 млрд рублей.

Сведения об оценке кредитная организация раскрыла на портале «Федресурс». Согласно сообщению, оценщиками выступали Андрей Анно и Владимир Иванов. По данным Российского общества оценщиков, они работают в консалтинговой компании «Аора», передает «Интерфакс».

Напомним, что в декабре 2018 года бурно обсуждались слухи о возможной покупке «Альфа-банка». Якобы переговоры велись с ВТБ и итальянским UniCreidit. Банк опроверг сообщения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила, что против покупки «Альфы» госбанком.