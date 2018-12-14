Набиуллина ответила на вопрос о возможной продаже «Альфа-банка»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала возможную продажу «Альфа-банка». По ее словам, Банк России поддерживает идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая выступает за ограничение прав государственных банков на покупку частных.

Журналист задал вопрос Набиуллиной, может ли ЦБ согласовать продажу крупнейшего эффективного банка России госбанку. При этом он уточнил, что вопрос касается возможной продажи «Альфа-банка», но не ожидает, что Набиуллина будет напрямую отвечать о том, действительно ли обсуждается такая сделка, пишут «Ведомости».

«Я на этот вопрос отвечу следующим образом. Мы поддержали подход, идею ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков покупать частные банки», — сказала Набиуллина.

Ранее издание Financial Times сообщило о попытках владельцев «Альфа-банка» продать его. Якобы переговоры велись с ВТБ и итальянским UniCreidit. В кредитной организации информацию опровергли.