Авен: «Владельцы «Альфа-банка» не ведут и не вели переговоры о продаже банка»

Председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен опроверг информацию о попытках продать кредитную организацию. По его словам, акционеры не вели и не ведут переговоры о продаже банка.

«Мы крайне удивлены настойчивостью распространения подобных слухов разнообразными источниками», — цитируют Авена «Ведомости».

Ранее издание Financial Times сообщило о попытках владельцев «Альфа-банка» продать его. Якобы переговоры велись с ВТБ и итальянским UniCreidit.