Генпрокуратура РФ не поддержала законопроекты о неуважении к власти и запрет на «фейковые новости»

Генеральная прокуратура России не поддержала законопроекты об ответственности за распространение так называемых «фейковых новостей» и за неуважительные высказывания в отношении властей.

По словам замначальника правового управления ведомства Екатерины Артамоновой, анализ тех проектов, которые поступили в Генпрокуратуру, не позволил прийти к выводу о возможности поддержать их в представленной редакции.

«С нашей точки зрения, формулировки этих проектов носят оценочный характер и принятие решений невозможно будет без лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», — цитируют «РИА Новости» Артамонову.

Напомним, сенатор Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внес в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение» к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам власти РФ и обществу.

В рамках второго проекта закона, также внесенного Клишасом, предлагается приравнять распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму. За нарушение закона предполагается установить административную ответственность.

Ранее депутаты отложили проекты сенатора Клишаса после его слов о «Госдуре».