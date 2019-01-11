СМИ: депутаты отложили проекты сенатора Клишаса после его слов о «Госдуре»

Депутаты Госдумы решили отложить рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса после его интервью «Новой газете». Парламентарии не согласны с коллегой о допустимости называть нижнюю палату «Госдурой».

Депутаты решили затянуть процесс рассмотрения, утверждает «Дождь» со ссылкой на источники.

За последнее время Клишас выступил автором таких законодательных инициатив, как закрытие российского интернета, штрафы за оскорбление государства и власти и запрет на «фейковые новости».

В интервью Клишас сказал, что можно не считать преступлением высказывание, целью которого было не только оскорбление власти.

«Поэтому, если в контексте своей программы тот же самый Познер будет использовать слово «Госдура», состава здесь никакого не будет», — пояснил сенатор.

Председатель комитета ГД по информполитике Леонид Левин сообщил, что пока даты рассмотрения инициатив сенатора в комитете нет. На 14 января назначено расширенное заседание, на котором комитет может определиться со сроками рассмотрения.