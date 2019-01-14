Уфимец Семен Елистратов завоевал четыре медали на чемпионате Европы

В минувшие выходные в голландском Дордрехте проходил чемпионат Европы по шорт-треку. В составе российской сборной команды выступил воспитанник башкирского спорта, победитель и бронзовый призер зимних Олимпийских игр по шорт-треку Семен Елистратов.

Елистратов завоевал четыре награды — одно золото и три бронзы. Он праздновал победу на дистанции 1000 метров, став десятикратным чемпионом Европы. Бронзовых наград Семен удостоился в забеге на 1500 метров, мужской эстафете и многоборье.



По итогам чемпионата на счету российской сборной десять медалей (две золотые, две серебряные и шесть бронзовых). В общекомандном зачете наша сборная заняла третье место. Первое место у сборной Венгрии, второе — у Голландии.