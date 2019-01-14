Эксперт предсказал курс доллара на сегодня в районе 66,80—67,65 рубля

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин спрогнозировал курс доллара сегодня в границах 66,80—67,65 рубля за $1.

Он отметил, что Минфин РФ запланировал закупки валюты с 15 января по 6 февраля. Уже завтра этим может заняться Центробанк.

Кроме того, ожидается публикация данных по инфляции в США и голосование за вариант соглашения по условиям Brexit.

Повлиять на курс могут и данные по инфляции в ЕС, они будут опубликованы в четверг. Тогда же пройдет встреча глав центробанков и министров финансов 20 стран на саммите в Токио.

На этой неделе состоится много выступлений представителей ФРС США. Влияние на курсы валют окажет и тот факт, что на торгах в Азии нефть дешевеет.