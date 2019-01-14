Душан Алимпиевич: «Для нас важно играть в командный баскетбол»

Главный тренер саратовского «Автодора» Душан Алимпиевич после победы в домашнем матче чемпионата Единой Лиги ВТБ над «Пармой» (93:76) так прокомментировал игру:

— Я очень доволен тем, как мы выиграли этот матч и как мы сегодня играли. Как я уже говорил, для нас важно играть в командный баскетбол. Для меня первый положительный момент заключается в том, что мы пропустили всего 16 очков в первой четверти и по 17 очков — в третьей и четвертой четвертях. Это свидетельствует об очень высоком уровне концентрации и принятия информации всеми игроками нашей команды. Второе, чем я также горжусь — мы отдали 26 результативных передач за матч. Это значит, что мы по-настоящему играли сегодня как команда как в защите, так и в нападении, с хорошим взаимодействием. Для нас важно не прекращать двигаться в этом направлении, потому что, возможно, впереди у нас будут как хорошие, так и плохие моменты, но мы всегда должны продолжать действовать так же с огромной самоотдачей. Мне нравится, как игроки работают на тренировках, и я уверен, что мы на правильном пути, — сказал наставник.