Под Пермью погиб бизнесмен во время катания на снегоходе на Каме

Основной кредитор учхоза «Липовая гора» Денис Корепанов погиб, катаясь на снегоходе на Каме в районе Пальников под Пермью.

Инцидент произошел 7 января. Транспортное средство провалилось под лед. Водолазы достали тело 39-летнего предпринимателя, второго погибшего, находившегося на снегоходе вместе с ним, найти не удалось, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, Корепанов ранее представлял интересы АО «Газпром газораспределение Пермь». В последние годы он являлся директором и владельцем ООО «Центр землеустройства», контролирующего банкротство крупного производителя мяса и молока в регионе — ФГУП «Учхоз Липовая гора».

Напомним, в начале сентября в Перми в фитнес-центре скончался заместитель начальника одного из отделов краевой контрольно-счетной палаты.