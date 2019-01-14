В Казани подготовят пять мест для крещенских купаний

К 19 января, к празднику Крещения Господня, в Казани подготовят пять купелей. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Так, в Ново-Савиновском районе можно будет искупаться в купели часовни возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (ул. 5-я Кадышевская,12), в Приволжском районе — на озере Верхний Кабан со стороны ул. Борисковская, 54 и около кафе «Сокол». В Кировском районе купели будут находиться на реке Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и на Волге у Никольской церкви (ул. Приволжская, 32).

Освящение воды пройдет с 10.00 до 12.00, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее МЧС опубликовало список оборудованных мест для крещенских купаний в Башкирии.