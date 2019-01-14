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Казанцы в 2018 году стали чаще продавать свой бизнес

10:59, 14.01.2019
Казанцы в 2018 году стали чаще продавать свой бизнес
Фото: pixabay.com

По итогам 2018 года в Казани выросло количество продаж готового бизнеса — на 31%. Об этом говорится в исследовании Avito.

Наибольший спрос в минувшем году показал бизнес в сфере услуг. На него пришлось 30% запросов. На втором месте — торговля (25%). Тройку лидеров замыкает бизнес в сфере общепита (17%). Наименьшим спросом пользовался бизнес, связанный с сельским хозяйством — 2%, пишет РБК.

Всего в прошлом году в России с помощью Avito было продано 15 тыс. компаний.

Ранее сообщалось, что российский рынок торговли в социальных сетях с марта 2017 года по март 2018 года вырос до 591 млрд рублей.

Бизнес Татарстан
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