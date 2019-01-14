Жителю Тольятти грозит пять лет колонии за изготовление огнестрельного оружия

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия.

В ходе оперативных мероприятий у 39-летнего местного жителя в доме был изъят похожий на охотничье ружье предмет. На допросе мужчина признался, что изготовил оружие самостоятельно, зная, что его действия являются противоправными.

На экспертизе было установлено, что оружие является переделанным из огнестрельного гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра модели «ИЖ-18Е», сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики задержали в Москве подозреваемого в серии нападений с ножом на женщин в Тольятти.