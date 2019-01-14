Радий Хабиров поручил башкирским чиновникам начать подготовку к лету

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам начать подготовку к летнему сезону. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ в понедельник, 14 января.

Руководитель республики отметил, что особенно важно заранее провести качественную работу по устранению пыли в Уфе, что является серьезной проблемой для города.

«Песчаных бурей летом в Башкирии не должно быть. Заранее вас предупреждаю. Это задание для всех, поэтому начинайте готовиться», — подчеркнул Хабиров.

Напомним, ранее Радий Хабиров подколол мэра Уфы из-за уборки снега.