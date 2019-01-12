Хабиров подколол мэра Уфы из-за уборки снега
Врио главы Башкирии Радий Хабиров подколол мэра Уфы Ульфата Мустафина публиковав пост, посвященный сегодняшнему снегопаду. Метель в республике вынудила МЧС объявить штормовое предупреждение.
«… нет ничего красивее башкирской зимы и снега… уверен, Ульфат Мансурович так же думает», — написал Хабиров в Instagram (орфография и пунктуация сохранены), намекая на необходимость усиленной работы для коммунальных служб города.
Публикация от Радий Хабиров (@khabirovradii) 12 Янв 2019 в 12:12 PST<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сити-менеджер башкирской столицы отчитался перед «башлыком» также в соцсетях.
«Коммунальные и жилищные службы города работают в усиленном режиме, Радий Фаритович! Главные магистрали и подъездные пути расчищают 304 единиц спецтехники и 212 дорожных рабочих. Во дворах задействовано 850 дворников», — написал Мустафин.
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Однако в комментариях тут же стали сыпаться жалобы от горожан.
Ранее мэр Уфы признал, что город был не готов к реформе вывоза мусора.
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