Хабиров подколол мэра Уфы из-за уборки снега

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подколол мэра Уфы Ульфата Мустафина публиковав пост, посвященный сегодняшнему снегопаду. Метель в республике вынудила МЧС объявить штормовое предупреждение.

«… нет ничего красивее башкирской зимы и снега… уверен, Ульфат Мансурович так же думает», — написал Хабиров в Instagram (орфография и пунктуация сохранены), намекая на необходимость усиленной работы для коммунальных служб города.

Сити-менеджер башкирской столицы отчитался перед «башлыком» также в соцсетях.

«Коммунальные и жилищные службы города работают в усиленном режиме, Радий Фаритович! Главные магистрали и подъездные пути расчищают 304 единиц спецтехники и 212 дорожных рабочих. Во дворах задействовано 850 дворников», — написал Мустафин.

Однако в комментариях тут же стали сыпаться жалобы от горожан.

Ранее мэр Уфы признал, что город был не готов к реформе вывоза мусора.