53% россиян выступили за отставку правительства — опрос

53% россиян выступили за отставку правительства, 40% респондентов придерживаются противоположного мнения. Такой вывод следует из результатов опроса «Левада-Центра».



Как сообщает «Интерфакс», 57% опрошенных сообщили, что правительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и снижением доходов населения, 46% полагают, что кабмин не может решить проблему с занятостью населения. 43% считают, что он не заботится о социальной защите населения.



36% россиян считают, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике. Еще 30% сообщили об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития страны. И только 7% граждан не имеют претензий к деятельности правительства.

Опрос был проведен в декабре среди 1,6 тыс. россиян из 136 населенных пунктов 52 регионов.

Ранее сообщалось, что примерно две трети россиян (61%) считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной.