В Сети появилось видео с места стрельбы в Башкирии

В интернете появилось видео с места перестрелки в Башкирии, где погибли четыре человека.

В ролике показана сельская улица с домами, а также машина «Жигули» с пулевыми отверстиями на стекле. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

Напомним, по версии СК, ночью 13 января в селе Учалы Башкирии местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой. Женщина, испугавшись, убежала к соседям.

Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина последовал за ней. В результате он ранил соседа, убил его супругу, после чего застрелил другого соседа, а также свою жену, затем покончил с собой.