В Сети появилось видео с места стрельбы в Башкирии
В интернете появилось видео с места перестрелки в Башкирии, где погибли четыре человека.
В ролике показана сельская улица с домами, а также машина «Жигули» с пулевыми отверстиями на стекле. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.
Напомним, по версии СК, ночью 13 января в селе Учалы Башкирии местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей супругой. Женщина, испугавшись, убежала к соседям.
Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина последовал за ней. В результате он ранил соседа, убил его супругу, после чего застрелил другого соседа, а также свою жену, затем покончил с собой.Общество Башкортостан
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