Фарид Абдулганиев: «К концу года мы должны зарегистрировать около 20% самозанятых»

Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал, что в республике к концу 2019 года должны зарегистрировать около 20% самозанятых.

По словам министра, на сегодняшний день в Татарстане свыше 300 тыс. людей, которые нигде не фигурируют.



«Мы речи не ведем о том, что 300 тыс. человек завтра должны зарегистрироваться. Тем не менее есть контрольная точка — к концу года около 20% самозанятых в республике мы должны зарегистрировать» — сказал он в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Абдулганиев также рассказал, что в ближайшее время появится механизм кредитно-гарантийной поддержки самозанятых. По его словам, в правительстве РТ создана рабочая группа, в которую вошли представители отраслевых министерств.

Напомним, что с 1 января в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях для граждан, не работающих по найму и не нанимающих работников, но получающих доход от различных видов деятельности, введен экспериментальный налоговый режим. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, — 6%.