МЧС предупредило жителей Башкирии о метели и гололеде

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан опубликовало предупреждение о метели и гололеде с 20 часов 12 января до 20 часов 13 января.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан», в регионе ожидается облачная погода, мокрый снег, местами небольшой, в отдельных районах метель и гололед. На автодорогах ухудшение видимости в 500 метров и менее, сообщили в МЧС.

Кроме того прогнозируется отложение мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0,-5°, ночью местами -6,-11°C.

