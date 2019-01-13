Суд в Челнах арестовал водителя, ударившего пенсионера на пешеходном переходе

Фото: скриншот видео 16.мвд.рф

В Набережных Челнах суд на 10 суток арестовал водителя, который едва не сбил пенсионера на пешеходном переходе, а затем ударил его.

Выяснилось, что после происшествия пожилой пешеход обратился в больницу, где у него диагностировали ушибы. Кроме того, водителю вменяется оставление места ДТП, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что 10 января в социальных сетях было опубликовано видео, на котором водитель Chevrolet Cruze ударил кулаком в лицо пенсионера, перед этим чуть не сбив его на зебре.



Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 30-летний житель Набережных Челнов. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.



В ходе беседы он пояснил, что очень торопился и не заметил пенсионера, а ударил его потому, что не смог сдержать эмоции в конфликтной ситуации. За нарушение Правил дорожного движения мужчина был привлечен к административной ответственности.