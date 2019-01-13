На горнолыжном курорте «Свияжские холмы» вызвали пожарных из-за тлеющего утеплителя в ресторане

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В горнолыжном комплексе «Свияжские холмы», расположенном в Верхнеуслонском районе Татарстана, накануне вызывали пожарных из-за тлеющего утеплителя в ресторане «Орлиное гнездо».

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что происходило тление утеплителя на площади 1 квадратный метр в прикаминном пространстве (вокруг вытяжки). Оно было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений обслуживающим персоналом при помощи огнетушителей.

Отмечается, что посетители ресторана вышли самостоятельно, пострадавших нет.

Прибывшие на место пожарные убедились в отсутствии возгорания. На месте работает дознаватель Госпожнадзора.



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